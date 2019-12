Pouze čtvrtina vyučených klempířů a pokrývačů se řemeslu věnuje. Na okenní parapety, krov, střechu či její oplechování si dnes lidé počkají minimálně tři měsíce, nebo se vůbec nedočkají. Klempířů, pokrývačů a tesařů je totiž v Plzeňském kraji akutní nedostatek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / VAIZ Zdeněk

Podle ředitele Středního odborného učiliště stavebního v Plzni Miloslava Šteffka nastoupilo letos do prvního ročníku na obor klempíř osm žáků. „Je to necelá polovina třídy. Pokrývače se nám poslední tři roky nepodařilo otevřít vůbec. My se ale nevzdáváme a každý rok to zkoušíme znovu,“ řekl ředitel a dodal, že problém není jen v Plzeňském kraji, ale týká se celé republiky. „Musíme mít však na paměti, že jsme jediná škola v kraji, která tyto obory vyučuje a počet absolventů rozhodně nepokryje potřeby trhu práce,“ upozornil Šteffek.