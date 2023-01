Řemeslníci také upraví dlažbu. Církevní stavba se dočká nových elektrických rozvodů, osvětlení a ozvučení. „Na světla je několik požadavků. Chceme, aby mělo více programů, na bohoslužby i na kulturní a večerní akce,“ vyjmenoval plzeňský architekt Jan Soukup, jehož ateliér opravu připravoval.

Dominanta Přeštic není přístupná veřejnosti. „Nedávno jsme měli jednání s vedoucí projektového oddělení Biskupství plzeňského Ivou Fictumovou, která zmiňovala, že hledají možnosti, jak kostel návštěvníkům zpřístupnit o něco více. Biskupství hledá možnosti finančních prostředků. V letních měsících by na místě mohl fungovat pracovník, který by do kostela pouštěl návštěvníky. Nemuseli by se tak předem objednávat,“ zmínil starosta.

Velkou část nákladů, konkrétně 76 milionů korun, pokryje dotace Evropské unie přidělená z programu IROP. „Část zafinancuje plzeňská diecéze ze svých programů, město Přeštice přispělo dvěma miliony, podílet se budou i soukromé zdroje,“ dodal Chmelík.