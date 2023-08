Největší sportovní akce pro veřejnost, Sportmanie Plzeň 2023, startuje už v sobotu ve staronovém prostředí revitalizovaného parku za OC Plaza. Potrvá do neděle 20. srpna.

Sportmanie 2022 v Plzni | Video: Deník/Lenka Prokšová

Děti, mládež i dospělí si budou moci na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Každý ze tří třídenních bloků nabídne čtyři desítky většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť – např. tradiční vodní skluzavku, podvodní hokej, snowboard na skutečném sněhu, dodgeball, discgolf, sportovní šerm, lezeckou stěnu, motokáry, lanový park a mnoho dalších. Děti do 15 let budou opět sbírat QR kódy do speciální aplikace a následně je měnit za bronzové, stříbrné a zlaté medaile. Aplikace je možné si stáhnout zdarma.

V programu čeká na návštěvníky řada atraktivních hostů, besed, autogramiád a zážitků. Na slavnostním zahájení, které začne v sobotu 12. srpna v 17 hodin, uvidí diváci např. exhibici kendamy (František Maršálek), slackshow (Lukáš Černý a Michal Pírek), tanec (Dance Nation), parkour (Parkour Academy Plzeň a Jaroslav Chum), rollerskating (Roller Gang Plzeň) a především skate show v nově otevřeném skate parku. Slavnostní zahájení uzavře popcornová show. „Jsem moc rád, že se na Sportmanii každoročně podílí naše plzeňské sportovní hvězdy, protože právě tito mimořádní sportovci a jejich úspěchy jsou tou nejlepší inspirací pro děti, které svůj sport teprve hledají,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

Samozřejmostí budou opět autogramiády českých olympioniků, sportovních hvězd a úspěšných plzeňských sportovců. „Už v sobotu 12. srpna ve 14 hodin přijdou atleti AK Škody Plzeň v čele s českou reprezentantkou Terezou Petržilkovou, v neděli 13. srpna dorazí mistři ČR ve futsale z SK Interobal Plzeň, v pondělí bude hostem Sportmanie čerstvá senzační mistryně světa lukostřelkyně Marie Horáčková, v úterý dorazí fotbalisté FC Viktoria Plzeň, na středu 16. srpna je naplánována beseda a autogramiáda mistrů ČR v házené z Talentu týmu Plzeňského kraje a také hokejistů HC Škoda Plzeň, o den později se představí pozemní hokejisté z TJ Litice a chybět nebudou ani házenkářky DHC Plzeň (v sobotu 19. srpna),“ doplnil radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek.

Každý den Sportmanie začne rozcvičkou pro veřejnost, ve všední dny od 7, o víkendu od 8 hodin. Ve všední dny v 9 hodin si na své přijdou senioři, pro než je připraven speciální program.

Koupací jezírko ve Škodalandu je po vyčištění opět přístupné veřejnosti

Vstup na akci je zdarma, otevřeno bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. V závěrečný den, v neděli 20. srpna, skončí sportovní aktivity už v 16 hodin. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučují pořadatelé využít k dopravě na Sportmanii služeb městské hromadné dopravy.