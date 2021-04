Pohřešovaný chlapec cestoval více než 100 kilometrů ze středních Čech do Plzně

Nezletilý chlapec ze středních Čech v pondělí místo do školy vyrazil na více než stokilometrovou cestu vlakem do Plzně. Do pátrací akce se zapojil i vrtulník. Policisté chlapce našli v pořádku.

Středočeští policisté požádali v pondělí před půl devátou večer své plzeňské kolegy o pomoc při pátrání po nezletilém chlapci školního věku, který měl ráno odejít do školy, ze však nevrátil domů. Chlapec měl mít vazby na Plzeňsko, další možné místo jeho výskytu tedy mohlo být u bývalého přítele jeho matky v Plzni na Lochotíně. "Plzeňští policisté se okamžitě vydali nejen na udanou adresu, ale i pěšmo propátrávali blízké okolí možného chlapcova cíle. Mezitím se u kolegů ze Středočeského kraje analyzovaly veškeré dostupné informace o pohřešovaném chlapci, pátralo se po stopě jeho pohybu, a to nejen v blízkém okolí jeho bydliště," uvedla mluvčí plzeňských policistů Veronika Horková. Vzhledem k tomu, že se již venku stmívalo, požádali policisté i o leteckou podporu. Chlapce nakonec podle popisu vypátrala okolo deváté hodiny večer policejní hlídka živého a zdravého. Hoch se před policisty schovával v křoví poblíž bydliště bývalého přítele jeho matky. Později vyšlo najevo, že se chlapec ráno vydal z domova do školy, po cestě se však rozhodl pokračovat pěšky šest kilometrů šel na nejbližší nádraží, odkud vyrazil vlakem směrem na Plzeň.