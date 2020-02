Soukup začínal po revoluci jako obkladač v Německu a první prodejnu otevřel v roce 1992 v Plzni.

„Jsem vyučený elektrikář a za minulého režimu jsem pracoval jako dozorčí přepravy na nádraží. Měl jsem úraz nohy, a tak jsem začal obkládat, bylo to nejjednodušší. Po revoluci jsem si dal inzerát na práci do Německa a začal obkládat v Bavorsku,“ vzpomínal Soukup.

V Německu pracoval 18 měsíců a snažil se co nejdříve v Čechách založit firmu. „To, co jsem vydělal, jsem hned investoval do nákupu zboží. Výhodou tehdy bylo, že marka se dala pořídit za 27 korun,“ řekl s tím, že začátky podnikání nebyly lehké. „S manželkou jsme zastavili majetek, vzali si půjčku, nakoupili zboží a začali jsme s obkládáním,“ řekl.

S první velkou zakázkou však přišly starosti. „Firma, které jsme vezli zboží za 300 tisíc, zkrachovala, ten podnik nám ale nakonec vše zaplatil. Kdyby ne, tak s námi byl konec, zřejmě nad námi stál bůh,“ vyprávěl podnikatel.

Sám rovněž připouští, že na začátku podnikání měl nejhorší strach z toho, zda bude vůbec schopen materiál nakoupit a prodat. Vše se ale podle něj dá překonat. „Ta práce vás musí bavit. Mnoho lidí začne podnikat a chce co nejrychleji vydělat, tak to ale nefunguje. Člověka to musí naplňovat,“ dodal s tím, že se od podnikání nenechal nikdy ničím odradit. „Nekoukal jsem nalevo ani napravo, prostě jsem chtěl podnikat.“

Společnosti se podařilo expandovat také na zahraniční trhy. „Získali jsme například zakázky v Rakousku, Německu či v arabských emirátech,“ pověděl a dodal, že obavy z toho, že podnik nebude mít komu předat, ho netrápí. „Pracuje tu syn i dce-ra, kteří začínali s úklidem, ve skladu. Nutit jsem je ale nemusel,“ uzavřel s tím, že začínajícím podnikatelům přeje chuť, radost a odvahu.