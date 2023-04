Jen málo chybělo v sobotu, aby se lidem v novostavbách v Novákově ulici v Dobřanech dostala po vydatných deštích voda, která se valila z polí pod vrchem Hujáb, až do domu.

Jen málo chybělo v sobotu, aby se lidem v novostavbách v Novákově ulici v Dobřanech dostala po vydatných deštích voda, která se valila z polí pod vrchem Hujáb, až do domu. | Foto: se svolením SDH Dobřany

Na místě vedle dobřanských hasičů zasahovaly jednotky z Přeštic, Chlumčan a Šlovic. Postavily hráze z pytlů a vodu odčerpali. „Díky včasnému zastavení přítoku vody z polí a nasazení čerpadel se voda nedostala do interiéru nových rodinných domů.“ uvedli na Facebooku dobřanští hasiči.

Situace vzbudila na sociálních sítích velký ohlas. Někteří dávají vinu developerovi, že špatně vyřešil odvodnění pozemků s jílovým podložím, které vodu nevsákne, jiní obviňují město kvůli zavezení rokle, která vodu z lokality odváděla. „Co pamatuju, tak z Hujábu teklo vždycky hodně vody, dříve to stáhla rokle, ale ta je z větší části už zasypaná,“ napsal v komentářích například Jan Smola.

„Dříve či později se to bude opakovat, stačí dva dny deště a to nemluvím o přívaláku při nějaké bouřce,“ doplnil ho uživatel Lukyno Plass. „Už po minulém dešti (tak 14 dní zpět) tam bylo plno vody, až do některých zahrad těchhle domků. A to zas tak moc nepršelo. To musí mít kupující radost, ještě to není ani dodělaný…“ komentoval zatopené zahrady Vašek Synáč.