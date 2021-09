Psí den v Borském parku si nenechaly ujít stovky čtyřnožců se svými páníčky. Hafani si mohli vyzkoušet psí sporty i zábavy. Majitelé si měli možnost nakoupit nejrůznější chovatelské potřeby a krmiva, nebo svého svěřence přihlásit do soutěže o NEJ psa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.