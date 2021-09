Když dnes král Václav II. přijel i se svou manželkou Gutou Habsburskou a dvorem do Plzně, aby se podíval, jak nové město vzkvétá, lidé ho hlasitě vítali a křičeli „Sláva králi“.

„Na rytířské turnaje jezdím asi osm let. Přivedla mě k nim náhoda. Můj děda má kamaráda, který vlastní hřebčín, kde jsem jako dítě začal jezdit na koních. Už jako malý jsem měl sen stát se rytířem. S kamarádem dnes s koňmi trénuji tak třikrát do týdne, jako skupina se scházíme a nacvičujeme turnaje třikrát ročně,“ dodal Šembera.

Loni to tak bylo 725 let od okamžiku založení Plzně, oslava však nebyla možná z důvodu vládních nařízení. Uskutečnila se proto v úterý v parku U Ježíška, kde proběhl rytířský turnaj. „Lidé tu dnes uvidí přehlídku pěších šermířů, dobové tance a rytíře na koních. Zhlédnout mohou klasickou rytířskou disciplínu, takzvaný tjost, tedy souboj dvou jezdců na koních,“ řekl devětadvacetiletý Jan Šembera z Turnova, který spolu s dalšími rytíři vystupuje na podobných akcích po celé České republice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.