Pouze minuty scházely v pátek 23. srpna do konce příměstského tábora v Rokycanech. Událost, k níž došlo kolem 16. hodiny, ale obrátila naruby život desítkám lidí.

Při předvádění pokusu nazvaného Faraonův had došlo k popálení dvou instruktorek a tří dětí. Nejhůře dopadlo to nejmenší. Šestiletou Natálku ihned transportoval vrtulník na specializovanou kliniku do hlavního města s popáleninami na 43 procentech těla. Dlouho byla na hraně života a smrti. Nakonec hlavní boj zvládla a po 48 dnech se mohla vrátit domů k malým bráškům. Dál se však musí prát s bolestía komplikacemi. Stále dojíždí do nemocnice na Vinohrady. Nehojilo se jí ramínko, takže jí musel být odebrán další kožní štěp ze stehna. Rána se musela nejprve vyčistit a bolest to byla obrovská pro Natálku i její maminku. Děvčátko úspěšně rehabilituje, psychické trauma je však stále značné.

Příběh Natálky zvedl i vlnu solidarity. Benefiční akci uspořádali například obyvatelé Újezdu u Svatého Kříže. Zřízený byl transparentní účet, na který přispívají jednotlivci, kluby i spolky. „Jsme vděčni za každý obnos, který pomůže Natálce k léčbě,“ řekl nám Natálčin tatínek. (hav)

Vytáhl dva mladíky z hořícího auta

Vlastní život nasadil Václav Popelík (54) z Klatovska, aby zachránil dva lidi z auta, které začalo po nárazu do stromu u Ostřetic nedaleko Klatov hořet.

„U svého domu jsem právě do nově dovezeného obytného vozu montoval vybavení včetně hasicího přístroje. Vtom kolem projelo auto, narazilo do stromu a začalo hořet. Tak jsem popadl hasičák a běžel ho uhasit. Malý minimax z karavanu ale nestačil. Proto jsem z bytovky přinesl větší hasicí přístroj, kterým jsem vůz dohasil. Žena mezitím volala hasiče a záchranku,“ řekl Deníku Popelík, který podle svých slov vůbec nepřemýšlel o možném nebezpečí, jednal automaticky. Jeho bleskový zásah zabránil tragédii. „Jednoho mladíka jsme vyndali, ale druhý byl uvnitř zaklíněn. Museli ho vystříhat hasiči. Kdyby auto hořelo, neměl by šanci,“ řekl Klatovan. Dodal, že ho zarazilo chování dalších řidičů, kteří namísto pomoci vyndali mobily a vše si natáčeli a fotili. Radost mu naopak udělalo, že se z toho oba zranění mladíci dostali, byť jednoho vezl od nehody vrtulník. „Asi po třech měsících, kdy ho pustili z nemocnice, přišli k nám domů. Přinesli lahev a poděkovali za záchranu,“ dodal Popelík. (ki)

Místo loučení titul z Wimbledonu

Tenisovou pohádku zažilaletos v All England Clubu plzeňská rodačka Barbora Strýcová. Třiatřicetiletá hráčka, jež už pomalu uvažovala o tenisovém důchodu, došla ve dvouhře až do semifinále Wimbledonu, kde skončila na Sereně Williamsové.

„Wimbledon byl vždycky mým nejoblíbenějším turnajem. Proto jsem ráda, že jsem právě tam dosáhla takového úspěchu, i když to bylo trochu na stará kolena,“ vyprávěla při diskuzi se členy Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, jejíž je patronkou.

Ve čtyřhře paks tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej dokráčela pro svůj první grandslamový titul v kariéře. Stala se i světovou deblovou jedničkou. „Přijde mi to nereálné, ale zároveň báječné,“ zářila Strýcová po utkání. Životní sezonu zakončila porážkou v deblovém finále na Turnaji mistryň. Zahnala myšlenky na konec kariéry a teď už se chystá na první turnaje nové sezony v Austrálii. (kk, zs)

Panda na dovolené

Téměř dva týdny si užíval svobody pandí samec Nepál, který v srpnu utekl z plzeňské zoo.

Nepál zmizel krátce po svých třetích narozeninách v pátek 9. srpna. Zřejmě si tak chtěl nadělit speciální dárek. Jak se mu podařilo výběh opustit, pracovníci zoo nevědí. Zahrada vyhlásila pátrání, ale zároveň varovala, že by samec pandy červené mohl kousnout. „Prvních osm dní jsme o zvířeti neměli žádné informace,“ řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Do pátrání se zapojili i lidé z okolí, nepomohla však ani termovize.

Šťastná zpráva přišla až v pondělí 19. srpna. Pejskař objevil zhruba pětikilovou šelmu na stromě při procházce u Radčic. Na místo okamžitě dorazili chovatelé, veterinář i zvířecí záchranáři. Nepálův jedenáctidenní pobyt na svobodě uťala přesně mířená uspávací střela. Poté k němu záchranáři vystoupali po žebříku a odvezli jej zpět do zoo. Další noc tak strávil uprchlík už opět ve společnosti své partnerky.

Útěk zoologická zahrada vtipně využila na billboardech na začátku září, když vedle Nepálovy fotky zveřejnila slogan: „Také už máte po dovolené? Panda červená v Zoo Plzeň.“ (tom)

Skočil do ledové vody pro čtyřletého chlapečka

Statečný školák nezaváhal ani chvilku a když se pod čtyřletým chlapcem na rybníčku v parku v Konstantinových Lázních prolomil led, bez otálení pro něj skočil do vody a vytáhl ho. Událost se stala začátkem února. Malému chlapci možná zachránil život, protože dítě okamžitě sjelo pod led.

„Seděli jsme ještě se třemi kamarády na lavičce u rybníčku. Najednou přišel chlapeček a začal vstupovat na led. Říkali jsme mu, ať tam nechodí, že je led tenký a prolomí se,“ popsal dění dvanáctiletý Ondřej Bouda. Dítě ale neposlechlo a popošlo do středu rybníčku, kde se pod ním led prolomil. „Neváhal jsem ani vteřinu a pro chlapečka jsem vlezl. Tahal jsem ho částečně zpod ledu, protože mi pod něj zajížděl.“

Ondra nemyslel na to, že bude mokrý ani že by se něco mohlo stát i jemu. „Jednal jsem automaticky, bylo to docela rychlé. Uprostřed rybníka jsem měl vodu nad prsa,“ ukázal chlapec, který měří zhruba 160 centimetrů.

Domů se Ondra vrátil celý promočený a mamince vyprávěl, co se stalo. „Jsem na něj ohromně pyšná. Jsem šťastná, že se mu nic nestalo, i za to, jaký je,“ říká Kateřina Boudová. Ondrův čin nezůstal bez zasloužené odměny. „Přišel mi poděkovat tatínek toho chlapečka a přinesl mi velkou čokoládu a další sladkosti,“ uzavřel Ondra. (hoh)