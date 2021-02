Netradiční ‚Galerii na plotě‘ a na ní pět a půl metru dlouhý komiks má 70. mateřská škola (MŠ) ve Waltrově ulici na plzeňských Skvrňanech. Kdo se zastaví a začne si obrázky, které vytvořily děti z této mateřinky, prohlížet, zjistí, že jsou na nich zachyceni zdravotníci při práci.

Plzeňské děti kreslily zdravotníky. Děkují tak za jejich práci. | Foto: Deník / Veronika Zimová

„Povídali jsme si s děvčaty a chlapci o zaměstnání jejich rodičů, prarodičů, tetiček či strýčků a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. A při vyprávění zazněly i příběhy o maminkách, které pracují ve zdravotnictví. Děti vyprávěly také o tom, co v čekárnách a ordinacích zažily i ony samy. A tak vznikl nápad: Co kdybychom nakreslily velikou nemocnici a všechno, co do ní patří,“ uvedla učitelka Šárka Langa. Dodala, že nápad se líbil a zapojili se i rodiče, a tak díky společné práci vznikla koláž. Na pět a půl metru dlouhém výkresu začaly postavičky lékařů, sestřiček, záchranářů, pacientů, řidičů sanitek a pilotů helikoptér žít svůj vlastní příběh…