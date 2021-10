PODÍVEJTE SE: Plzeň slavila vznik republiky vzpomínkovým aktem i ohňostrojem

autor externí





Tisíce lidí v Plzni oslavily ve čtvrtek 28. října 103. výročí vniku republiky. Pestrý program, který připravilo město spolu s partnery zdarma či za zvýhodněné vstupné, je přilákal do muzeí, galerií, parků, na sportoviště, do zoologické zahrady, na Jiráskovo náměstí, do divadla i na další místa.

Plzeň slavila vznik republiky vzpomínkovým aktem i ohňostrojem | Foto: MU Plzeň

Den vyvrcholil ohňostrojem na náměstí Republiky, kterému předcházel vzpomínkový akt u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka. Z vedení města Plzně se jej zúčastnil primátor Martin Baxa a jeho náměstek Michal Vozobule. „Vím, že naše společnost je v současné době velmi rozpolcena a že mnozí lidé státu nedůvěřují. Přesto si musíme připomínat, že zodpovědnost za život společnosti, za život našich blízkých i za život lidí nám neznámých nese každý z nás. Je to náš mravní úkol a projev naší lidskosti. Každý z nás ovlivňuje podobu našeho státu i to, jak zvládneme všechny obtížné situace a krize,“ řekl při svém proslovu primátor Martin Baxa. Podle primátora vnesl do základů vznikajícího státu ideály humanismu, demokracie a svobody především Tomáš Garrigue Masaryk. Právě pro tyto ideály, které osobně zastával a propagoval celý svůj život, se stal neodmyslitelnou, rezonující a stále vzývanou součástí českých dějin. „My bychom na něj měli navazovat, jeho ideálů a vizí bychom se měli pevně držet a neustále je prosazovat. Jsem přesvědčen, že jedině tak budeme mít slušný, prosperující, důstojný a sebevědomý stát. Tím bychom dnešní výročí uctili vůbec nejlépe,“ dodal Martin Baxa, který při shromáždění také zavěsil stuhu na prapor Československé obce legionářské u příležitosti 100. výročí jejího založení. Součástí akce bylo i složení slibu novými strážníky Městské policie Plzeň. FOTO: Noví strážníci Městské policie v Plzni složili slib do rukou primátora Přečíst článek › „Jsme spokojeni, různé cíle odhadem navštívilo kolem 30 tisíc lidí, čímž se blížíme k minulým letům. Velký zájem byl například o zoologickou zahradu, do níž přišlo zhruba 6700 lidí, do Techmanie Science Center zavítalo 3200 návštěvníků. Lákaly ale i menší cíle, například Loosovy interiéry, historické podzemí, obrovský zájem byl o prohlídky vnitřních prostor radnice na náměstí Republiky, lidé ale využili i zvýhodněné vstupné do bazénů a podobně,“ dodala Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Speciální program zval letos na Jiráskovo náměstí. Celodenní nabídku tam připravila Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci s městem Plzní i organizací Post Bellum. Série tematických akcí se týkala minulosti i budoucnosti Jiráskova náměstí na Slovanech. Losování výherců soutěže Součástí slavnostního dne bylo také vylosování výherců v soutěži Spolu pro Plzeň, která podporuje místní podniky zasažené koronavirovou krizí. Vyhlásilo ji město Plzeň spolu s iniciativou Musíme si pomáhat v Plzni. Lidé od 1. června 2021 sbírali razítka na speciální kartu při návštěvě kaváren, restaurací, bister a podobně, a to za útratu vyšší než 100 korun. Zdroj: E. Barborková, Město Plzeň