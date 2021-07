„Tráva u 7. základní školy v Brněnské ulici nebyla letos zatím posekaná vůbec. Za chvíli bude skoro metr vysoká a nic se s tím neděje. Místo je plné plevele – roste tu pcháč oset, což je jeden z nejsilnějších alergenů, a navíc je v trávě spousta klíšťat,“ řekla lékařka Ivana Kulová z Vinic.

„Bojím se, kdy tu někdo dostane alergický záchvat. Také se děsím toho, že až přestane na nějakou dobu pršet a tráva vyschne, tak stačí odhozený nedopalek nebo sirka a Vinice budou v plamenech. Klidně bych to i posekala já, ale říkám si, že ještě dostanu vynadáno, že se montuji do něčeho, co mi nepřísluší,“ dodala Kulová.

„Situace je neudržitelná. Letos se tady zatím opravdu vůbec nesekalo a nikomu to evidentně nevadí,“ upozornila další obyvatelka Vinic, která chodí kolem školy denně venčit psa.

Podle vedení prvního plzeňského obvodu je na vině firma, která do stanoveného termínu trávu neposekala. „Lidé mají pravdu, tráva je v tomto úseku opravdu vysoká. Nenahrává tomu ani skutečnost, že v poslední době hodně prší a tráva roste rychleji. Jsme tím velice znepokojeni, víme, co znamená, když je někdo alergik. Celý problém jde však za firmou, která se zavázala, že do předem daného termínu místo poseká. To se však nestalo. Firma nesplnila, co slíbila. S právníky proto budeme řešit finanční postih. Dnes je poslední den, kdy mohli úsek posekat – každým dalším dnem bude narůstat penále. Obyvatelům Vinic se omlouváme, ale chyba není na naší straně,“ okomentoval v úterý situaci první místostarosta ÚMO 1 Miroslav Brabec.