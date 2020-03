Šijeme z čistě bavlněných materiálů, které se dají vyvařit a žehlit na vysokou teplotu. V tomto případě byl na vnitřní stranu roušky použit bílý bavlněný voál a na vnější stranu silnější barevný bavlněný popelín. Vázačky jsou z bavlněného tkalounu.

Z obou látek vystřihneme čtverce o rozměru cca 23 x 23 centimetrů. Čtverce položíme lícem na líc, sešpendlíme dvě protilehlé strany a pak je sešijeme.

Po sešití otočíme látky tak, aby ruby látek ležely na sobě a líce byly navrchu. Útvar sežehlíme. Sešité okraje budou tvořit vrchní a spodní část roušky. Volné, nesešité okraje budou částmi bočními.

Na roušce je třeba udělat dva sklady. Jsou hluboké cca 2,5 centimetru a směřují k jejímu dolnímu okraji. Sklady sežehlíme. Teď máme před sebou obdélník o délce cca 23 centimetrů a výšce cca 10 centimetrů. Sklady zafixujeme špendlíky.

Teď si připravíme vázačky, do nichž naskládanou roušku později všijeme. Z jedné z látek ustřihneme dva pruhy o délce 90 centimetrů a šířce 4 centimetry. Tento pruh po délce sežehlíme na polovinu. Pak jej rozevřeme a ke značce, která vznikla tímto sežehlením, přižehlíme po celé délce volné okraje. Pak opět pruh látky přehneme na půl. Vznikne nám tak vázačka dlouhá 90 centimetrů a široká cca 1 centimetr, jejíž okraje jsou vloženy dovnitř. Tuto vázačku zafixujeme špendlíky a kolmo zapíchnutým špendlíkem vyznačíme její polovinu.

Teď vložíme roušku do vázačky v místě, kde máme na vázačce špendlíkem označenou polovinu. Z této části odebereme špendlíky, jimiž jsme vázačku v předchozím kroku zafixovali. Vázačku rozevřeme, vložíme do ní na spodní část roušku a přiložíme na ni druhou část vázačky. Zafixujeme špendlíky. Připomínám, že volné konce vázačky máme zafixované z předchozího kroku. Teď můžeme začít od jednoho konce vázačky sešívat. Na šicím stroji zvolíme steh cik cak, tím máme větší jistotu, že se nám podaří zachytit všechny vrstvy látky. Sešijeme vázačku, až se dostaneme k roušce a pokračujeme - dbáme na to, abychom měli zachyceny všechny vrstvy látek. Když sešijeme i druhý volný konec vázačky uděláme na jejich obou koncích uzel. Postup zopakujeme i na druhé straně roušky.

A tady je výsledek