Autentické prostředí zvolil pro divadelní představení Trenér herec David Prachař.

David Prachař exceloval ve hře trenér v autentickém prostředí přímo na fotbalovém hřišti v Únějovicích na Domažlicku. | Foto: Deník / Kamil Kacerovský

V pátek se představil divákům přímo na fotbalovém hřišti v Únějovicích na Domažlicku. „Skvěle jsem si to užil. Takhle na hřišti jsme hráli poprvé a bylo to výborné. Bylo vidět, že sem našli cestu i chlapi od fotbalu, které do divadla jinak moc nedostanete. Možná jsme takhle před fotbalovou tribunou nehráli naposledy,“ řekl Prachař. Ve hře režiséra Thomase Zielinského, který do Únějovic také dorazil, představuje herec trenéra FK Roudnice. Hlášky nejen o fotbale, i životních osudech, vyvolávaly u diváku salvy smíchu. „Inspiraci z nejnižších fotbalových soutěžích jsem čerpal i v nedalekých Chudenicích, kde jsem viděl zápas okresního přeboru. Bylo to skvělé, od kopaček tehdy létaly jiskry, brankář dostal v poslední minutě červenou. To, jak před zápasem tehdy hráči močili u střídaček, jsem musel dostat i o naší hry,“ usmíval se Prachař, sám velký fanoušek fotbalu a pražské Slavie.