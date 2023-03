Místo obchodního centra Alice v Lábkově ulici na Skvrňanech, které bylo zbořeno, vzniká nové Penny.

Výstavba Penny. | Foto: Deník/Miroslava Tolarová

Hrubá stavba by měla být hotová do konce května. Celá přestavba centra a jeho okolí by podle zpracovaného harmonogramu měla být dokončena v září a zkolaudována už letos v říjnu.

