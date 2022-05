Po projednání výsledků v zastupitelstvu města začne vedení Plzně jednat s vítězem o pořízení kompletní dokumentace pro tuto stavbu. Podle plzeňského primátora Pavla Šindeláře by mohl nový bazén na Borských polích stát do pěti let. Sloužit bude plaveckému klubu, záchranářům i veřejnosti. „Stavební povolení by mohlo být vydáno do tří let, další dva roky by pak měla trvat samotná výstavba bazénu. Nový plavecký bazén nahradí zastaralý bazén v Kozinově ulici, který provozuje SK Radbuza Plzeň, a který je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Na základě dohody s plaveckým klubem připadne areál v Kozinově ulici včetně budov městu Plzni za symbolickou jednu korunu. Součástí dohody je, že SK Radbuza bude moci využívat nový bazén,“ řekl primátor.

Za zamoření několika řek jedem dostala firma pokutu jen v řádech desetitisíců

Budoucnost areálu, ve kterém se dnes starý bazén nachází, není v tuto chvíli jasná. Podle náměstka pro ekonomiku Davida Šloufa má město několik možností, jak jej využít, přičemž co přesně zde vznikne zatím není definitivní.

Nový plavecký areál, který bude stát v těsném sousedství Západočeské univerzity a jenž bude dostupný tramvají, bude podle Šindeláře tvořit bazénová multifunkční a relaxační plavecká hala s venkovními bazény, sportovišti a rekreační plochou. Součástí budou také skluzavky, restaurace či wellness.

Do architektonické soutěže bylo přihlášeno celkem 15 návrhů. Zvítězil návrh Václava Ulče staršího a mladšího a Barbory Červeňové. Podle odborné poroty vítězný návrh mj. respektuje urbanistické vazby v okolí a hlavní vstup orientuje na zastávky MHD.

Festival Nastevřeno přinese v Plzni divadlo, tanec, performance i výtvarné umění