„Představujeme zde vlaky nové generace, je to historický okamžik. Vlaky, které byly zhruba měsíc a půl v takzvaném zkušebním provozu, jsou bezbariérové – nízkopodlažní a plně klimatizované. Mají elektrické zásuvky a USB porty pro dobíjení mobilů nebo notebooků. Nedílnou součástí je samozřejmě přístup na Wi-Fi připojení k internetu,“ zhodnotil Pavel Čížek, náměstek hejtmanky pro dopravu.

Čtyři nové vlaky, které nabízejí celkem 140 míst k sezení, obslouží přibližně ve dvouhodinových intervalech zrychlenou linku z Plzně do Mariánských Lázní, Chebu a Karlových Varů. Nové vlakové jednotky cestujícím slibují komfortní interiér, možnost pohodlné přepravy osob na invalidním vozíku i prostor pro kočárky a jízdní kola.

„Kromě toho, že jsou tyto vlaky velmi komfortní, mají také nejmodernější evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS. To je pro mě velice důležité i z důvodu, že v našem kraji došlo v srpnu k havárii vlaků. Chtěla bych tímto občanům Plzeňského kraje ukázat, že prioritou je pro nás bezpečnost,“ řekla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Čtyři nové nízkopodlažní vlaky, které budou na trati Plzeň-Karlovy Vary jezdit 30 let, představil ve čtvrtek Plzeňský kraj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.