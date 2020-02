„Chci aby naše země byla sebevědomá, abychom se uměli spojit, když je to potřeba a uměli říkat ano i ne,“ představila svou vizi o České republice Geislerová. Debata se kromě politiky věnovala také problémům Plzeňského kraje či dezinformacím. Diskutující se poté odebrali na náměstí Republiky, kde večer program pokračoval demonstrací. Té se zúčastnilo zhruba pět stovek lidí a nesla se v duchu kritiky premiéra Andreje Babiše.

„Účastním se každé demonstrace tady v Plzni, byla jsem také na protestech v Praze, jak Na Václaváku, tak v listopadu na Letné. I když dneska hlásili déšť, vůbec mě to neodradilo. Navštívila jsem také besedu a byla nadšená,“ líčila Anna Zelenková z Plzně.

Na protestu na náměstí vystoupil například Michal Bláha z organizace Hlídač státu. „Demokracie vyžaduje, aby se o pečovalo, to samé stát. Stát je totiž služba, kterou si platíme z daní, je tu pro nás, nikoliv my pro něj a proto je důležité, aby stát a správa pracovala s našimi penězi a nakládala s nimi co nejvíce transparentně. A o to my se snažíme v Hlídači státu. Snažíme se ukazovat, za co stát utrácí peníze, s kým obchoduje a jestli se tak děje podle zákona. Ale pozor, neexistuje dělení stát a my. Stát jsme my všichni. Pokud se nám tedy něco nelíbí, nejlepší způsob, jak to ovlivnit není nadávat na to, ale snažit se to změnit,“ řekl Bláha.

Slovo si vzal také Mikuláš Minář. „Máte můj velký obdiv,“ zahájil projev. „Myslím, že Andrej Babiš není nebezpečný svou minulostí, tím že lže a má dotační kauze. Nejvíce je nebezpečný svým střetem zájmů. Jeho střet zájmů útočí na demokratické pilíře. V rukou kumuluje moc mediální, finanční, exekutivní, jeho hnutí má moc zákonodárnou a nyní začíná zasahovat také do moci justiční skrze ministryni spravedlnosti, která chystá novela, jak vybírat státní zástupce a soudce,“ uvedl Minář.

Celou akci doplnilo několik slam poetry vystoupení. Štafeta pro demokracii bude pokračovat až do léta ve všech krajských městech v republice.