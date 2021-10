„Tématem cvičení bylo řešení mimořádné události spočívající mimo jiné v útoku střelce na návštěvníky technoparty, která se konala v prostoru pláže Ostende u Velkého Boleveckého rybníka. Do cvičení bylo zapojeno celkem 180 českých a 34 německých policistů. Do akce se zapojilo také 91 cvičících osob z dalších složek,“ informovala policejní mluvčí Veronika Hokrová s tím, že kromě nich se čtvrteční akce zúčastnilo také přibližně 260 figurantů, kteří představovali návštěvníky akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.