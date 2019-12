/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na severním Plzeňsku si připomněli, že letos je to šest set let, kdy slavný husitský vojevůdce poprvé použil vozovou hradbu.

Bitva u Nekmíře | Video: DENÍK/Hana Josefová

Ježíš, to je opravdové zranění,“ znělo v sobotu po poledni ve skupince lidí okolo blonďatého muže v brnění se zakrváceným nosem. „To je dobrý. Zlomený to není, jen natržená kůže, štrejchnul jsem o štít,“ komentoval to mladík s klidem. A tak vlastně skončila bitva, která se udála u Nekmíře na severním Plzeňsku. Nadšenci, kteří se zajímají o historické bitvy, tam připomněli, že právě letos uplynulo šest set let od doby, kdy Jan Žižka z Trocnova poprvé použil slavnou vozovou hradbu.