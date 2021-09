Připraveny byly také bojové akce. První proběhla v sobotu 25. září v 11:25 hodin v nýřanském areálu Dioss, druhá se uskutečnila ve 13:30 hodin na nádraží v Nýřanech. Lidé mohli zhlédnout přepadení německého obrněného vlaku americkými vojsky a jízdy smíšeného vojenského vlaku při evakuaci ozbrojených sil a civilistů v roce 1945. „Předváděli jsme tu dnes situaci z května roku 1945, kdy se německá armáda na pokraji svých sil vzdala americké armádě. Němci nakonec složili zbraně, poté došlo k jejich zajetí americkou armádou,“ uvedl David Sleza, který do Nýřan přijel v sobotu po poledni v německém obrněném vlaku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.