„Projekt doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka považuji za jednu ze svých priorit. Jsem rád, že už za několik dní začne stavba jímacího objektu na vodu z řeky Berounky a potrubí, které bude odvádět vodu k objektu čistírny odpadních vod. V areálu čistírny bude také vystavěna nová budova úpravny vody vybavená potřebnou technologií. Součástí stavby je i položení potrubí se zajištěnou výpustí, které bude přivádět vyčištěnou vodu do rybníka. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 l/vteřinu při zachování minimálního zůstatkového průtoku v Berounce. Práce potrvají přibližně šest měsíců, voda do rybníka by měla začít přitékat v průběhu září,“ uvedl primátor Pavel Šindelář.