| Foto: Paměť národa

Vytvořila ho zde organizace Paměť národa pro Plzeňský kraj díky pomoci od města Plzně. K vidění bude do 11. listopadu. „Záhonky budou ve většině velkých českých měst a jsou letošní novinkou naší sbírky ke Dni válečných veteránů. Zasazovat do nich budeme máky za peníze, jež přicházejí na konto on-line sbírky. Své máky mohou do záhonků zasadit i sami lidé,“ uvedla Markéta Čekanová z Paměti národa.