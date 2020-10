Nová stromová alej vzniká na cestě mezi ejpovickým železničním tunelem a částí čtvrtého obvodu – Bukovcem. Přípravné práce pro zasazení stromů v místě odstartovaly už ve čtvrtek.

„V pátek bylo pod Chlumem vysázeno 14 jabloní a 11 švestek, ke kterým později přibude ještě 21 habrů. Jen za letošní rok se nám tak na území našeho obvodu podaří vysázet 150 stromů. Nová výsadba běží i přes veškerá omezení, naopak jsme ale s politováním museli ustoupit od našeho původního plánu, kdy jsme do výsadby chtěli zapojit veřejnost. Současná opatření to bohužel neumožňují,“ říká místostarostka Lenka Kočová (ODS).

Výsadbu aleje pod Chlumem navrhli a podpořili občané v rámci participativního rozpočtu, díky kterému mohou ovlivnit, jak z veřejných peněz vylepšit veřejný prostor ve svém okolí. Nápady, které bylo možné realizovat, pak postoupily do finálního hlasování veřejnosti. Výsadba aleje pod Chlumem od občanů získala celkem 481 hlasů a umístila se na prvním místě.

„Jsme moc rádi, že se nám daří realizovat priority z volebního programu. Jednou z nich byla participace obyvatel, lépe řečeno účast lidí na dění v obvodu a jeho proměně k lepšímu místu pro život. Chtěli jsme jít nyní ještě dál a počítali s tím, že by si lidé stromy pod Chlumem mohli nejen vysadit, ale i adoptovat. Bohužel to dnes není možné. Věřím, že si to ale v budoucnu společně všichni plně vynahradíme,“ dodává starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO).

Realizaci aleje si v pátek prohlédla i autorka nápadu Eva Halámková. „Mám radost z toho, že Plzeňané pro tento projekt hlasovali a díky tomu vyhrál. Víme, že stromy v krajině chybí, krajina se zatepluje a my ji musíme zchlazovat. Byla bych moc ráda, kdyby se městu podařilo realizovat i další výsadbu. Příroda je jedinou jistotou, kterou máme,“ uvedla Halámková.

Alej pod Chlumem bude vznikat po částech, a to s ohledem na odlišné vlastníky pozemků. Prvních 46 stromů je sázeno na pozemcích, jejichž vlastníkem je město Plzeň, jež je pronajímá Zemědělskému družstvu Červený Hrádek. S dalšími vlastníky pozemků bude čtvrtý obvod jednat, v návaznosti na to pak bude probíhat další výsadba aleje.

Obvod zároveň prověřuje i realizaci dalších dvou projektů z participativního rozpočtu, a to zelené střechy na terminálu v Zábělské ulici a také pumptracku – boulové dráhy pro bikery. Participativní rozpočet nazvaný Rozhodněte sami proběhl na čtvrtém obvodu prvním rokem. Doubravka je zároveň prvním obvodem v Plzni, který participativní rozpočet zavedl.