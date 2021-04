Na Městskou policii se nejprve po druhé hodině odpolední obrátil 29letý muž, který našel zapomenuté peníze v bankomatu na Americké ulici. „Strážníci si nález od něj převzali, zaevidovali jej a finanční obnos odevzdali finančnímu ústavu, který je vlastníkem daného bankomatu,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

O hodinu později přišla na služebnu na Slovanech 21letá žena, která cestou na nákup do Galerie Slovany nalezla ležet bankovky v kaluži. „Protože si nevšimla v okolí nikoho, komu by je mohla vrátit, vzala je k sobě a odevzdala strážníkům. Ti si ověřili, zda na Policii ČR už mezitím nenahlásil někdo jejich ztrátu, či nebyly bankovky odcizeny nebo nepochází z nějaké trestné činnosti. To se neprokázalo, proto budou odevzdány do městských ztrát a nálezů, kam si je může majitel, který bude jistě vědět o jak velkou finanční částku šlo, přijít vyzvednout,“ dodala mluvčí.