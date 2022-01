Projekt v České republice realizuje nezisková organizace Brontosauři v Himálajích, město Plzeň jí věnovalo 25 počítačových sestav. Organizace aktuálně hledá dobrovolníky, kteří by v létě odjeli do Malého Tibetu předat zkušenosti a znalosti v odborných předmětech.

„Odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel žádost o darování vyřazené výpočetní techniky od organizace Brontosauři v Himálajích. Rada města Plzně v dubnu loňského roku souhlasila s darováním 25 počítačů, jejichž hodnota v době schvalování zastupiteli v květnu 2021 byla necelých 90 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora města Plzně David Šlouf, který má ve své gesci mimo jiné oblast nakládání s majetkem.

„Vyřazenou výpočetní techniku starší šesti let, která je plně funkční, ale o kterou nejeví zájem školy, školní družiny ani veřejnost, bychom museli nechat ekologicky zlikvidovat. To nám přišlo velmi neefektivní, neboť pro základní uživatelskou práci budou počítače ještě několik let dostačující. Kromě toho jsme pokryli i požadavky spojené s distanční výukou na základních školách a tato technika by už neměla v prostředí města využití,“ vysvětlil Bohuslav Horais ze Správy informačních technologií města Plzně (SITMP), která je správcem městské výpočetní techniky.

Podle Jiřího Kuthana ze SITMP, jenž je garantem celého projektu, jsou počítače k dopravě přichystány již několik měsíců. „Celý proces přepravy počítačových sestav do Malého Tibetu je velmi dlouhý. Několikrát musela organizace domluvené způsoby dopravy zrušit vzhledem k pandemii covidu-19. Musela čekat na obnovení letových kapacit, které počítače přepraví za minimální náklady. Navíc se zdálo, že dojde ke zpoždění dodávek nové výpočetní techniky na obnovu z důvodu počínající celosvětové krize. To vše jsme ale zvládli a pevně doufám, že se neziskové organizaci brzy podaří zajistit dopravu počítačů do Indie,“ řekl Jiří Kuthan.

„Nepoužívané počítače v majetku města budou nově sloužit žákům a studentům ve škole Spring Dales Public School ve vesnici Mulbekh v Malém Tibetu na severu Indie. Organizace tam dětem umožňuje získat kvalitní vzdělání a podpořit komplexní rozvojový plán školy,“ doplnila radní města pro oblast školství Lucie Kantorová.

Nový ekologický kampus pro 350 dětí pomáhá postavit nezisková organizace Brontosauři v Himálajích. Školu se specializovanými třídami plánují dokončit v létě, v rámci projektu Česká věda do Malého Tibetu teď organizace shání dobrovolníky, kteří by mohli do Indie odjet a předat tamním učitelům své znalosti.

Slavnostní otevření nové školní budovy proběhne na přelomu července a srpna. Skupina českých vědců a učitelů otevře novou školu a následně bude realizovat první 14denní výuku zaměřenou na fyziku, chemii, biologii a IT. Obsah výuky záleží zcela na českém dobrovolníkovi, stačí formou projektové výuky popularizovat jakékoliv téma – například programování robotů, science show nebo princip vodní turbíny. Dobrovolnické působení je otevřeno všem pro nadšení pro vědu, není potřeba obsáhlá pedagogická průprava. Na třítýdenní cestu se tedy mohou vypravit studenti, zkušení pedagogové, kutilové nebo i rodiny s dětmi. Důležité je podat přihlášku do konce ledna 2022.

Nezisková organizace Brontosauři v Himálajích podporuje rozvoj školy Spring Dales Public School ve vesnici Mulbekh od roku 2008. Od té doby se zvýšil počet dětí z 80 na 250, studenti se stali nejlepšími z celého okresu a na investice získala organizace 14 milionů korun včetně darů od Dalajlámy. Organizace je pobočným spolkem Hnutí Brontosaurus, které se tematice dobrovolnictví věnuje více než 40 let.