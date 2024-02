Kuriozitou přitom bylo, že hned dvakrát zažili během víkendové služby všechny typy výjezdů - dopravní nehodu, požár a pátrání po pohřešované osobě. „Počet našich výjezdů rok od roku stoupá, loni už jsme na podzim věděli, že překonáváme číslo z předchozího roku. Těší nás, že můžeme policistům a hasičům nabídnout profesionální služby a dál pracovat na rozvoji našich zkušeností, hardwaru a softwaru. To jsou aplikace, které speciálně vyvíjíme pro jejich potřeby, abychom zefektivnili práci a vytěžili z pořízených dat a snímků maximum informací,“ uvedl ředitel úseku Drony SIT Josef Navrátil.

Kromě rekordního počtu výjezdů s hasiči a policisty stoupá i počet cvičení, kterých se dronaři účastní. „Loni to bylo 23 akcí, z nichž nejvýraznější byly velké cvičení AMOK v Líních, simulace úniku čpavku v pivovaru, noční cvičení zaměřené na hledání osob nebo taktické cvičení v Ejpovickém tunelu. Každý měsíc dronaři cvičí i s plzeňskou zásahovou jednotkou,“ podotkl k činnosti týmu Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Plzeň jako jediné město v ČR používá drony. Pomáhají policistům či hasičům

Drony SIT jako jednotka sboru dobrovolných hasičů drží pohotovostní služby non stop. „Při výjezdech s IZS na místo události musíme splnit určité časové limity. Během pracovní doby máme na příjezd 60 minut, 90 minut mimo ni, také během víkendů a svátků. Realita je taková, že v rámci pracovní doby dojedeme na místo průměrně za šest minut, mimo ni za 24 minut. Mimo pracovní dobu to znamená dojet z domova do našeho zázemí, naložit techniku a vybavení a dopravit se na místo zásahu,“ doplnil Navrátil

První drony zakoupila Správa informačních technologií města Plzně v roce 2014. „V červenci 2015 jsme získali jako první české město povolení k leteckým pracím od Úřadu pro civilní letectví ČR. Spolupráce s IZS začala o rok později při dohledu nad fotbalovým utkáním. První ostrý zásah přišel v roce 2018, kdy jsme monitorovali leteckou havárii na Nové Hospodě, kde spadl vrtulník do výrobní haly. Pár dnů poté hořela ubytovna na Karlově, k oběma zásahům si nás vyžádaly zasahující složky. Postupně jsme si vytvořili perfektní a profesionální spolupráci. Novým přesahem, kde chceme drony využívat, je vzdělávání mladých lidí. Ke konci loňského roku jsme předali čtyři stroje plzeňské SPŠ dopravní, podpora talentů a vychovávání expertů nám dává v Plzeňském inovačním ekosystému PINE smysl,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Plzeňští dronaři testují zhášecí dron, hasičům pomůže v uzavřených prostorech

Nejvyužívanějším bezpilotním letounem byl loni dron DJI Matrice 350 vzhledem k tomu, že jej lze osadit různými kamerami s termovizí, několikanásobným zoomem nebo světlometem při špatných světelných podmínkách. Mezi nejvíce používané aplikace patří především IZS Stream nabízející veliteli zásahu pohled v reálném čase z několika kamer současně a Crash Inspektor, který poskytuje velmi přesná data při ohledání místa dopravní nehody a zajištění stop. Profesionalitu a vynikající spolupráci s dronaři si pochvalují plzeňští hasiči i policisté.