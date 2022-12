S možností vzniku náledí by měli počítat lidé v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském kraji a na jihozápadě Středočeského a Ústeckého kraje od dnešních 21:00 do pátečních 11:00. Hrozí při něm úrazy při uklouznutí a problémy může náledí způsobit také v dopravě. Chodci a řidiči by proto měli být na cestách maximálně opatrní, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, uvedli meteorologové.