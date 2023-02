Od pondělí 27. února 2023 se budou moci obyvatelé Severního Předměstí, Radčic a Křimic dopravovat dvěma novými autobusovými linkami MHD přes sídliště Zadní Skvrňany na Borská pole. Umožnilo to dokončení další (západní) části městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská. Obě linky pojedou zatím ve zkušebním provozu. Podle jeho výsledků a skutečné poptávky bude nastaven finální provoz tak, aby byl co nejefektivnější.

„Řidičům obvykle trvá několik dní, než se naučí využívat nové komunikace, proto jsme rozjezd nových linek MHD po Západním okruhu odložili o týden od otevření. Západní část městského okruhu má ulevit dopravě v centru města a my doufáme, že k tomu pomohou i tyto dvě nové linky MHD, které umožní alternativní spojení Severního Předměstí a Borských polí nejen individuální automobilovou dopravou, ale i tou veřejnou. Věříme, že se nám tím podaří do autobusů MHD přilákat některé řidiče aut a snížit tím dopravní zácpy na Karlovarské a na Klatovské hlavně ve špičkách,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Autobusy linky číslo 24, které dosud jezdí z Bor do Zadních Skvrňan, pojedou nově v trase Bolevec – Košutka – Radčice – Křimice – Zadní Skvrňany – U Panasoniku – Bory. Linka číslo 25 bude nově vedena v základní trase Bolevec – Nemocnice Lochotín – Vinice – Radčice – Křimice – Zadní Skvrňany – Podnikatelská – Univerzita. Vybrané zrychlené spoje nebudou zajíždět do Radčic a Křimic případně i Zadních Skvrňan, k Fakultní nemocnici Lochotín budou také zajíždět jen některé spoje (viz mapka). Cestující proto musí věnovat pozornost jízdním řádům a hlášení ve vozidlech.

Počítá se s provozem obou linek v pracovní dny v základním intervalu přibližně 60 minut, v přepravních špičkách 30 minut, v úseku z Borských polí do Zadních Skvrňan ve vzájemném časovém prokladu, to znamená, že se v obsluze zastávek budou linky střídat. O víkendech pojede pouze linka číslo 24 v intervalu 60 minut.

V souvislosti se zavedením nového dopravního spojení bude zároveň ukončen provoz autobusové linky číslo 36 U Luny – Nová Hospoda. Účelový spoj pro odvoz dětí z Nové Hospody k základním školám na Borech bude zachován v podobě nové linky číslo 19 a zajišťován bateriovým trolejbusem.

Cestujícím začne také sloužit nová zastávka Ke Kovářce, která je umístěna na trase linek 24 a 25 v okrajové části Radčic. Autobus v ní cestujícím zastaví jen na znamení.

Jízdní řády nových linek jsou již zveřejněny na stránkách Plzeňských městských dopravních podniků www.pmdp.cz v sekci Změny v dopravě, od 27. února pak budou spojení těmito linkami nabízet i vyhledávače spojení MHD v Plzni na internetu i aplikace plzeňských dopravních podniků Moje PMDP.

