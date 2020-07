Na putování Afrikou postaví cestovatelům expediční speciál Karel a Aleš Lopraisovi. „Jsem opravdu moc rád, že nám vůz staví ti nejpovolanější na Afriku, účastníci Rallye Paříž – Dakar, Karel a Aleš Lopraisovi. Tato spolupráce byla umožněna díky spolupráci s Autoklubem ČR, kterou měli i H+Z,“ uvedl Vaňourek.

Tomáš Vaňourek byl účastníkem Expedice Zikmund100 a letos se k němu přidala také plzeňská politoložka Linda Piknerová. „Linda je politolog s ekonomickým přesahem a už teď má na starosti ekonomicko-diplomatické otázky. Já se budu věnovat dobrodružnému pojetí expedice a Linda prezentaci komerčních aktivit Česka a našich partnerů na jednotlivých zastupitelstvích ČR ve státech, které navštívíme. Vzniknou tak dvě oddělené a vzájemně se podporující osy projektu,“ vysvětlil Vaňourek.

V současné době se oba cestovatelé intenzivně věnují fyzické i teoretické přípravě. „Museli jsme každý přečíst více než sedmdesát knih a několik stovek odborných článků, jsme pravidelnými hosty muzea ve Zlíně, kde studujeme historické materiály H+Z, jsme téměř v denním kontaktu s lidmi z jednotlivých zemí, které jsou zahrnuty v našem cestovatelském plánu. Tomáš tráví minimálně pětkrát týdně čas v posilovně, nachodil už tisíce kilometrů, pravidelně spí venku, aby získal návyky mimo běžné zázemí, zatímco já si zlepšuji kondici běháním a příležitostným boxováním, čímž zároveň udržuji duševní hygienu, “ upřesňuje detaily přípravy Piknerová.

Cesta expedice od října 2020 do října 2021 povede přes Afriku, poté bude pokračovat přes Ameriku až do New Yorku, kde se bude konat výstava fotografií H+Z a Expedice Z101. V první třetině roku 2023 Expedice Z101 zakončí svoji cestu v Jižní Americe.