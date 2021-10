Majitel agamy nebyl zjištěný, zvíře bylo proto převezeno do plzeňské Akva Tery. „Zvíře bylo silně podchlazené a poraněné na hlavě. Strážníci jej převezli do Tropického ráje Akva Tera Plzeň na Palackého třídě,“ dodala Pužmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.