Osm územních pracovišť finančních úřadů se od 1. července uzavře na území Plzeňského kraje. Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství tak rozhodly na základě důkladné analýzy jejich využívání a rozsahu jimi zajišťovaných činností.

Finanční úřad. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

V Plzeňském kraji budou zrušena územní pracoviště finančního úřadu v Blovicích, Horažďovicích, Horšovském Týně, Kralovicích, Nepomuku, Přešticích, Stříbře a v Sušici.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. „Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 miliónů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl Stanjura.

V celé republice se opatření dotkne 77 poboček. Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. V současné době již 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť (tzv. „2+2“). „Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují. O vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť ale nepřijdou,“ uvedla tisková mluvčí Ministerstva financí Gabriela Krušinová.

Zejména při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí nebo k dani z příjmů fyzických osob veřejnost velmi oceňuje aktivní komunikaci a pomoc pracovníků finančních úřadů. Na základě této zkušenosti a pozitivní zpětné vazby proto zajistí Finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí.

Výjezdy pracovníků finančních úřadů do obcí budou probíhat v obdobích, kdy se podává největší počet daňových přiznání, tedy v lednu, v době podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, a v březnu s ohledem na základní lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Ve výše zmíněných měsících rozšíří finanční úřady místně příslušné jednotlivým obcím také možnost konzultací s jejich pracovníky prostřednictvím kontaktních telefonních linek. Informace o číslech těchto telefonních linek by měla být občanům k dispozici také na pracovištích obecních úřadů příslušných obcí. V případě zájmu poskytne Finanční správa obecním úřadům tištěné formuláře daňových přiznání, pokud budou někteří občané stále využívat možnost podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě.