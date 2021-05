Výskyt zvětšených uzlin v podpaží v době po očkování proti covidu a obavy chodit v době pandemie na mamografická vyšetření. To zaznamenali v Centrum mamografického screeningu, mamografie a sono prsů Nemocnice Privamed.

Centrum mamografického screeningu, mamografie a sono prsů Nemocnice Privamed. | Foto: Privamed

„Ženy si stěžovaly, že mají bulku v podpaží na straně, kde bylo místo vpichu po očkování. Někdy se to stává. Je to však problém, který by měl odeznít během několika týdnů po vakcinaci. Pokud by se tak nestalo, je vhodné přijít do mamologické poradny naší nemocnice na konzultaci,“ uvádí lékařka centra Marcela Zahradníková.