V plném provozu už cestujícím slouží nový železniční most pod plzeňskou Bílou Horou na trati z Plzně na Žatec.

Nový železniční most v Plzni na Bílé hoře je v provozu. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Vlaky na něj pustila zatěžkávací zkouška podle plánu už v minulém týdnu, do včerejšího odpoledne byl však mezi Plzní a Třemošnou ještě částečně omezený provoz kvůli dalším úpravám. Nový most dlouhý 45 metrů je součástí silniční stavby mezi Plaskou a Chrásteckou ulicí, současně byl znovu postaven i most přes Jateční ulici pro vlečku do bývalého pivovaru.