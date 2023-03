Uzavírka Mostu Ivana Magora Jirouse u nádraží Plzeň - Jižní předměstí, která komplikovala řidičům život od začátku března, končí. Ode dneška mohou řidiči opět využívat svoji oblíbenou spojnici mezi městskou čtvrtí Bory a centrem města.

Most Ivana Magora Jirouse | Video: Deník/ Pavel Bouda

“V noci na čtvrtek zmizí z vozovky značky zákazu vjezdu a most bude opět plně průjezdný,” potvrdil Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy. Významně se uleví do včerejška přetížené Bendově ulici i křižovatce u Techmánie, kde byl z důvodu hustého provozu problém napojit se na Borskou ulici. Uzavírka mostu souvisela s obnovou vodovodu a kanalizace v Hálkově ulici, konkrétně v úseku ulic Korandova – Koperníkova, kde ale budou práce nadále pokračovat. „Obnova vodovodního řadu se týká délky více než 145 metrů v otevřeném výkopu. Po dobu provádění bude zřízen provizorní vodovod vedený po povrchu. Obnova kanalizačních stok se provede v celkové délce více než 153 metrů, a to rovněž v otevřeném výkopu. Na stoce budou osazeny tři nové prefabrikované šachty DN 1000 a jedna spadišťová prefabrikovaná šachta DN 1000,“ informovala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Největší riziko v kraji číhá na mladé řidiče u Nepomuku

Dopravní omezení v uvedených ulicích budou proto trvat až do srpna letošního roku.