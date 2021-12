„Je to pozůstalost po mém bratrovi, který byl knězem, naposledy ve Skalné u Chebu. Sestavování betlémů ho moc bavilo, protože jako malý chtěl být řezbářem, a měl to jako relaxaci. Hlavní smyslem ale bylo to, že chtěl bratr dětem říci, že Vánoce nejsou jen stromeček a dárky. Chtěl, aby se děti dozvěděly pravý smysl a symbol Vánoc, a tím je právě betlém,“ vysvětlila Meclová.