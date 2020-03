Pokud se podaří obecním zastupitelům v Pňovanech získat dotace, dočká se rybník na návsi v jarních měsících vyčištění.

Připravovaná akce má totiž rozpočet dva miliony korun, což jsou peníze, které si obec nemůže dovolit v takové výši uvolnit ze svého rozpočtu. Přitom je pro Pňovany vyčištění rybníka důležité. „Nádrž, která slouží zejména pro potřeby místních hasičů, nebyla čištěna zhruba čtyřicet let. I proto, že neměla funkční vypouštěcí zařízení,“ uvedl starosta Pňovan Miroslav Hůla. Obec už má zažádánoo peníze na ministerstvu zemědělství. Pokud by nebyla pro letošek zařazena do dotačního programu, chce alespoň ze svých prostředků opravit výpustník. Rybník by pak sloužil nejen hasičům, ale i občanům ke koupání.