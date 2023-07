Plzeň dokončila důležité cyklistické propojení mezi Slovanskou alejí a Šeříkovou ulicí. Díky novému úseku stezky pro pěší a cyklisty je nyní možné legálně a pohodlně dojet až do Šeříkové ulice bez nutnosti sesedat z kola. Tento projekt také zahrnoval odstranění schodů na chodníku Karlovarské ulice v lokalitě Berlín, což představuje další významný krok ke zlepšení bezpečnosti a pohodlí cyklistů a chodců v této oblasti. Martin Soutner, člen iniciativy Plzeň na kole však tvrdí, že je v Plzni v podpoře cyklistiky ještě co zlepšovat.

Jak se vám libí provedení nového propojení cyklostezky mezi Slovanskou alejí a Šeříkovou?

Je to jeden z malých kroků, které bychom v Plzni potřebovali na stovkách míst, aby to mělo význam. A mělo by se to dít systematičtěji a mnohem rychleji. Zároveň legalizované chodníky, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, považujeme za již nepříliš vyhovující řešení. Odborníky, i v zahraničí, preferované řešení je stavebně oddělená stezka od vozovky i chodníku.

Jak nahlížíte na aktivitu ze strany města při výstavbě cyklostezek?

Obecně chybí ze strany města veřejný dlouhodobý harmonogram a přehled chybějících, rozdělaných a čekajících staveb (cyklo)infrastruktury.

Co má město zlepšit, ať už je to výstavba cyklostezek nebo komunikace s občany?

Představitelé města by měli být odvážnější a město by mělo výrazně mluvit o tématech, která nás trápí. Jedním z nich je i přebujelá automobilová doprava. Chybí nám kampaně s tématem respektu mezi řidiči, cyklisty, ale také kampaně vysvětlující, proč je kolo ve městě skvělá věc. Plzeň také potřebuje městem objednaný nebo zřizovaný kvalitní a podporovaný bikesharingový systém, který by občanům a občankám, ale i turistům, umožnil efektivní dopravu po městě. Město by se také mělo výrazněji zapojit do více komunikačních kampaní jako je Do práce na kole. Na kole by podle průzkumů v Plzni jezdilo mnohem více lidí, kdyby byla kvalitní a bezpečná infrastruktura – a místo toho město cyklodopravu ani neměří.

Jaká je podle vás kvalita cyklostezek v Plzni?

Většina přejezdů na stezkách nepříjemně drncá. Vázne údržba stezek, na kterou je málo peněz. Stezky nejsou spojené, nedostávají evropskému standardu a tedy jsou pro uživatele málo atraktivní. Máme tu oddělené kousky, které často nesplňují normy, plzeňský standard komunikací a doporučení z ministerstva dopravy, nebo nejsou tím řešením, které by bylo z pohledu už teď vzrůstající potřeby dostatečné. Obecně při úpravě veřejného prostoru se v Plzni na věci stále díváme převážně optikou řidiče a ne dopravních módů celkově. Tedy dle zásad platných dokumentů města v pořadí: 1. chodci, 2. cyklisté, 3. MHD, 4. automobily. Na výsledných řešeních je tento přístup hodně znát. Potřebujeme změnu pohledu na veřejný prostor a dopravu jako takovou.