Kopeckého pramen už vlastní také polikliniku na Doubravce. Za tu na Slovanech zaplatí 125,3 milionu korun, vyvolávací cena přitom byla 69 milionů.

Zároveň musí podle smlouvy dodržet několik podmínek, jednou z nich je, že do budovy v příštích sedmi letech investuje 25 milionů korun. Buď do zdravotnického vybavení, nebo do rekonstrukce budovy. „Budova je zanedbaná a suma 25 milionů je nedostačující, odhadujeme, že bude potřeba k 60 milionům. Na to jsme připraveni. Trochu komplikací je, že současný nájemce má smlouvu až do konce roku 2024. Pokud se s ním domluvíme, chtěli bychom začít stavět v roce 2022. Pokud ne, tak oprava začne až v roce 2025, ale sedmiletou lhůtu splníme,“ slíbil předseda představenstva společnosti Kopeckého pramen Miroslav Mach.

Nový majitel musí také po dobu minimálně 15 let na poliklinice udržet služby ve stejném rozsahu jako dosud a převezme i veškeré povinnosti a práva, které má město k současnému nájemci.

Proti prodeji polikliniky byla opozice. Piráti za její udržení v rukou města sepsali i petici, která získala 800 podpisů. „Nezpochybňuji pravomoc města prodávat jeho majetek, chápu současnou ekonomickou situaci a hledání zdrojů, ale jsme proti prodeji posledního zdravotnického zařízení ve vlastnictví města,“ řekl Daniel Kůs (Piráti). S prodejem nesouhlasili ani zastupitelé KSČM a KDU-ČSL.

„Slyším hlasy pro to nechat si budovu, ať můžeme občanům poskytovat zdravotnické služby. Ale to my jako město nemáme ve svých rukou. To má Plzeňský kraj, který vydává povolení k provozování nestátního zařízení, ale hlavně pojišťovny. I kdybychom si budovu ponechali a nemohli bychom do ní investovat a vytvořit tak lékařům důstojné podmínky, odešli by stejně jinam. A budeme mít budovu, se kterou si nebudeme vědět rady,“ vysvětloval David Šlouf (ODS).

„Za podmínek, které se povedly vysoutěžit, je správné polikliniku prodat. Získá ji subjekt, který má v Plzni velice slušnou historii, zabývá se zdravotnickými službami a chce do objektu investovat,“ dodal Šlouf.

Při hlasování bylo nakonec pro návrh šestadvacet zastupitelů, proti dvanáct a jeden se zdržel.