„Jsem Ukrajinka a ve Lvově mám rodinu, která se na mě obrátila s konkrétními prosbami, takže jsme si jistí, že to, co vybíráme bude mít využití. Sbírka je určena pro ty, co jsou například v krytech v Kyjevě, tam posíláme spacáky a karimatky, v ukrajinských nemocnicích potřebují léky a pleny pro dospělé, pro vojáky posíláme hlavně jídlo,“ vysvětlila jedna z organizátorek Anhelina Huchko. Sbírku ve Lvově organizuje mimo jiné právě i Anhelinina matka, která působí na státním zastupitelstvu ve Lvovské oblasti.

Vybrané dary budou dopraveny do Lvova, tam se rozdělí mezi potřebné a distribuují se dál do oblastí nejvíce zasažených válkou. „Jsme ve spojení s dopravcem, který má pravidelnou linku Plzeň – Lvov. Tady ve škole to všechno roztřídíme, zabalíme do krabic a s pomocí dopravce autobusy odvezeme na Ukrajinu,“ dodala organizátorka.

„Se sbírkou nám pomohla i škola, hlavně paní učitelka Stehlíková, která nám poradila s logistikou a hodně lidí obvolala. Ostatní spolužáci se zapojují hlavně přispíváním do sbírky, podporu nám vyjadřují hlavně slovy,“ uvedla Huchko. Škola studentkám poskytla prostory a vyšla vstříc i co se časového rozvrhu týče.

„Než jsme začali sbírku, cítila jsem se bezradně, byla jsem v depresích, že nemohu pomoci. Tři dny jsem prakticky nespala, teď mám pocit, že opravdu pomáhám, hodně mě to motivovalo, komentovala jedna ze studentek.

K dobročinné akci se připojilo i sousední Církevní gymnázium, které funguje jako další sběrné místo sbírky z Mikulášského gymnázia. „V sobotu odpoledne mi zavolala kolegyně a kamarádka Monika Stehlíková, zda bychom se nechtěli zúčastnit, takže jsem na to hned kývl. Dnes, v pondělí, první den sbírky se zformovala skupinka studentů dobrovolníků, kteří dary z vrátnice přenáší do skladovací místnosti, kde se budou zásilky připravovat k přepravě,“ řekl zástupce ředitele Petr Halajčuk.

O sbírku je velký zájem, zapojili se samozřejmě studenti a učitelé, ale naprostá většina darů je od Plzeňáků, kteří se o sbírce dozvěděli především prostřednictvím facebooku, kde organizátoři sdílí aktuální informace o potřebách z ukrajinské strany. Podle jejich slov je oblečení hodně a pravděpodobně nebude mít takové využití, to samé platí o zubních kartáčcích, pastách a mýdlech. Nejvíce je teď potřeba powerbanek, sirek, svíček, baterek, trvanlivých potravin a léků.

Kromě sbírky na Mikulášském gymnáziu uspořádal studentský parlament také demonstraci, kde promluvili studenti, učitelé, ale například i dávný absolvent gymnázia. Studenti si donesli transparenty, měli ukrajinské vlajky, stužky a provolávali hesla. Nakonec si společně zazpívali píseň Karla Kryla – Bratříčku zavírej vrátka.

Anna Marie Hušková