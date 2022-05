„Čtyřkolky budou uskladněné v naší garáži na Roudné, odkud si je budou strážníci dle potřeby brát. Využívat se budou především v okrajových částech Plzně, v městských lesích, a dále v případě živelních katastrof. Jsou vybavené na skutečně extrémní situace," řekl šéf plzeňských městských strážníků Petr Vlk. Stroje bezúplatně poskytla městské policii firma Segway Powersport s.r.o., zástupce pro Českou republiku, prozatím do konce tohoto roku a zároveň vybavila plzeňské strážníky ochrannými prostředky.

Dítě odebrali rodičům. Drsný příběh ze Šumavy byl inspirací filmařům

Ve čtvrtek si je vedení městské policie převzalo od zástupce společnosti do užívání. „Chceme touto cestou podpořit Městskou policii Plzeň a získat zároveň cennou zpětnou vazbu na používání strojů při výkonu služby i v hůře přístupném terénu. Zároveň je to pro nás do budoucna dobrá reference,“ dodal Jan Mertl, zástupce Segway Powersports pro ČR. Dodávající firma připravila také školení, jímž si prošla desítka strážníků. V rámci kurzu, který se uskutečnil na polygonu v Letkově, si strážníci především osvojili zásady bezpečné jízdy a techniku ovládání stroje.