Plzeňský klub železničních modelářů byl založen v roce 1957 a letos tak slaví 65. výročí od založení. K výročí si nadělili rozšíření železnice, k té původní přistavěli díl zhruba o rozloze 20 m2, který letos poprvé uvedli do provozu. „Návštěvníci se tak mohou těšit na model železnice, kde je již přes 600 metrů kolejí, přes 200 výhybek. Hlavní nádraží se jmenuje Václavice, pak je vedlejší nádraží Horažďovice, odtud vede trasa po lokálce do stanice Malonice přes Pňovanský most do Úvrati a přes nádraží Špičák jede zpět do zadního nového nádraží, které ještě není pojmenované. Jistě je tak na co koukat a myslím, že každý návštěvník si najde něco, co ho zaujme,“ řekl předseda spolku Jiří Baudis.