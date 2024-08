Město Plzeň vlastní většinu lesů na území svého katastru, ale i mimo něj. Lesy v rekreačních oblastech v blízkosti rybníků bývají v létě častým útočištěm pro lidi, kteří se v nich chtějí schovat před letním žárem.

„Plzeňská rekreační oblast Bolevecké rybníky i například okolí Kokotských rybníků na Rokycansku, kde má město rozsáhlé lesní pozemky, lákají k procházkám i houbaření. Lidé ale stále častěji jezdí do lesa auty a ta parkují na začátcích lesních cest tak, že zaparkovanými automobily omezí či úplně znemožnění vjezd i výjezd lesní techniky, ale i vozidel IZS. Mnozí návštěvníci si totiž neuvědomují, že těžká lesní technika, tedy kamiony vyvážející dřevo z lesa, ale také i hasičské nákladní vozy potřebují nejen větší prostor pro průjezd, ale také pro vytáčení. Řidič nevhodně zaparkovaného auta pak vcelku zbytečně skončí s pokutou, a navíc svou neohleduplností může zkomplikovat rychlý zásah u hořícího lesa, nebo způsobit několikahodinové nucené přerušení práce dřevařů. Ještě větší problém to může být, pokud jede do lesa anebo z něj záchranka. Rád bych požádal všechny návštěvníky našich lesů, aby byli ohleduplní k ostatním i ke správcům lesa,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

U problematických vjezdů do lesů instalovala Správa veřejného statku města Plzně, která se o městské lesy stará, závory. Instalace jedné závory stojí přibližně 15 tisíc korun včetně DPH. V současné chvíli plzeňští lesníci evidují na lesních cestách v majetku města 135 závor. Problém s nevhodným parkováním, ale často přetrvává. Nejčastěji v lesích za obchodním centrem Tesco na Rokycanské nebo u Borské přehrady pod železničním přejezdem.

Problémem jsou také odpadky. „Pro návštěvníky platí, že co do lesa donesou, to by si také z něj měli odnést. Ne všichni to dodržují, a navíc nám do lesa vozí i větší porce odpadu, jakým je třeba stavební suť či starý nábytek. Ročně nás tyto úklidy stojí zbytečně dva až tři miliony korun,“ uvedl vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

Největší nebezpečí v létě hrozí z nelegálně rozdělávaných ohnišť i z kouření v lese. Právě to bylo nejpravděpodobnější příčinou vzniku největšího loňského požáru, který zničil 15 arů městského lesního porostu. „Každý rok řešíme několik požárů v lese a bylo velké štěstí, že se většinu z nich podařilo hasičům zlikvidovat ještě v počátku. V oblasti Boleveckých rybníků jsme proto ponechali jen dvě veřejná ohniště, a to u Senečáku a u Šídlováku,“ říká vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.

„Lesy jsou oblíbenou oázou pro malé i velké. Všichni by se v nich ale měli pohybovat tiše, neodhazovat tam odpadky a nepoškozovat takzvané oplocenky. Lesy jsou přístupné návštěvníkům 24 hodin 7 dní v týdnu a zadarmo. Měli bychom si toho vážit a podle toho se k nim chovat. Ne všude na světě si mohou lidé dopřávat takového luxusu,“ dodal Tolar, v jehož kompetenci plzeňské městské lesy jsou.