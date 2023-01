„Drony mají širokou škálu využití. My jsme si stanovili jako prioritu spolupráci s integrovaným záchranným systémem, protože v této oblasti vidíme velký smysl. Jsem moc rád, že se v Plzni nebojíme pouštět do projektů, které v Česku nemají obdoby. Skutečnost, že k jeho využití bude potřeba změna stávající legislativy, dokazuje, že Plzeň je opravdu městem inovací,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Prototyp nového stroje je vybaven termokamerou, díky níž je možné lokalizovat ohnisko požáru. Zásadní inovací je pak schránka obsahující zhášecí patrony. „Tyto zhášecí patrony má stroj za úkol dopravit na místo určení tak, aby došlo k jejich rozptylu a uhašení daného ohniska. Primárně půjde určitě o uzavřené prostory, máme ale spoustu otázek k řešení, třeba i to, jak bychom tuto technologii mohli využít venku,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Termokamera funguje pro dron také jako naváděcí prvek, stroj může buď fungovat zcela autonomně, tedy tak, že dle daných parametrů sám najde ohnisko požáru a místo, kde je třeba patronu shodit, nebo je možné nechat tento úkol na pilotovi. „Ať tak či tak, vždy musí vystřelení patrony schválit operátor. Je nezbytně nutné dbát na bezpečnost osob, které se v místě zásahu nacházejí. Aktuálně máme k dispozici prototyp, který obsahuje jednu patronu. Už teď ale spolu s hasiči a dalšími kolegy hovoříme o tom, že patron by bylo potřeba víc,“ uvedl Josef Navrátil, ředitel úseku Drony SIT Správy informačních technologií města Plzně.

Projekt je nyní v testovací fázi a odborníci mají před sebou řadu výzev. „Jak už bylo řečeno, jde o prototyp a je nutné podotknout i to, že s ním v současné době není možné létat venku a obecně z dronu nelze nic shazovat. To zakazuje legislativa. Na začátku roku nás proto čekají i jednání na příslušných úřadech. Nyní musíme zjistit, co je a není reálné, budeme hledat situace, v nichž můžeme tento typ dronu využít. Hasičům by tato ‚vychytávka‘ měla v budoucnu přinést nové možnosti, jak efektivně regulovat šíření požáru, budeme proto rozhodně naslouchat jejich připomínkám a požadavkům. Obecně bych chtěl poděkovat nejen členům hasičského sboru, ale i dalším odborníkům za jejich progresivní přístup a pozitivní vnímání inovací,“ doplnil Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Pokud všechno půjde podle plánu, odborníci by rádi na jaře představili nový typ dronu také policistům. „Vidíme zde potenciál, bezpilotní letoun nemusí vystřelovat pouze zhášecí patronu, ale například předměty pro provedení první pomoci či další materiál potřebný během zásahu. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ uzavřel Josef Navrátil.

Zdroj:MM PLzně