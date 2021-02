Současný plzeňský biskup Tomáš Holub a emeritní biskup plzeňský František Radkovský v neděli vyjádřili podporu zástupcům Karlovarského kraje, kteří odeslali otevřený dopis ministru zdravotnictví Janu Blatnému a žádají v něm, aby se ministr zasadil o spolupráci mezi českými a německými nemocnicemi.

Plzeňský biskup Tomáš Holub | Foto: Deník / Veronika Zimová

Karlovarský kraj je v současné době jedním z nejvíce zasažených regionů v republice. Hejtman Petr Kulhánek, starostové, poslanci a senátoři požadují, aby ministerstvo zabezpečilo otevření hranic pro sanitky, protože je pro ně nepochopitelné, že i po 17 letech členství v EU zůstává státní hranice bariérou pro poskytování lékařské péče a komplikuje převozy pacientů mezi oběma státy. „Vyzýváme Vás tedy, a navazujeme tím i na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje z 1.2.2021, abyste se na úrovni vlády zasadil za zjednodušení transportu pacientů přes státní hranici. Nejde jen o současnou epidemii, kdy jsou pacienti z našeho kraje převáženi sanitkami do vzdálených regionů České republiky, čímž není splněna zákonná podmínka dostupnosti intenzivní lékařské péče v dojezdové době 60 minut dle nařízení vlády 307/2012 Sb., ač by jim mohla být stejně kvalitní péče poskytnuta v blízkém Sasku či Bavorsku,“ uvedli zástupce Karlovarska s tím, že otevření hranic pro sanitky může být významným bonusem i v klidnějších dobách, protože současný systém, kdy se na hranici pacienti za každého počasí překládají ze sanitky do sanitky, považují za nešetrný a nedůstojný 21. století.