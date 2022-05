V současné době má město zarezervovanou téměř polovinu prostor, které nabídnou kromě kanceláří i prototypové prostory s moderním vybavením, konferenční zázemí, laboratoře včetně vodní nádrže, zasedací místnosti a další. Nové plochy zaberou celkem deset tisíc metrů čtverečních. Svoje brány technologický park otevře v únoru příštího roku.

Na projekt za 720 milionů korun včetně DPH získala Plzeň příspěvek z fondů EU ve výši 181 milionů korun. „Inovativní společnosti najdou v TechToweru mnohem víc než zdi, v nichž mohou pracovat. Vzniká místo, kde se spojí komunita lidí, místo, které bude sršet nápady, kde ti zkušenější budou předávat svoje znalosti a nechají se inspirovat energií a kreativitou mladých podnikavců. Jsem moc rád, že se tento záměr podařilo zrealizovat a těším se na projekty, které zde vzniknou,“ řekl primátor Plzně Pavel Šindelář.

V současné době město spouští kampaň na obsazení prostor, celkově může nabídnout přes 2,5 tisíce metrů čtverečních kanceláří. „Je třeba říct, že už téměř polovina z uvedeného počtu je zarezervována, z čehož máme velkou radost, protože se firmy hlásily bez toho, aniž bychom prostory speciálně inzerovali. Kampaň spouštíme až nyní, přičemž hledáme podnikatele z řad startupů a již fungujících společností, kteří se realizují v oblasti moderních technologií – například virtuální a rozšířená realita, 5G sítě, zpracování takzvaných velkých dat, roboti, aplikační vývoj a podobně,“ uvedl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně (SIT), která zaštiťuje provoz areálu.

Nájemníky do areálu si chce město pečlivě vybrat, a to podle několika kritérií. Jedním z nich je i zapojení do ekosystému na podporu technického vzdělávání a podnikání PINE. „Skrze PINE chceme v Plzni udržet talentované lidi tak, aby neodcházeli za příležitostí třeba do Prahy. Chceme fungující společnosti propojit se startupy, potřebujeme od podnikatelů vědět, kam směruje jejich business, abychom dokázali ovlivnit vzdělávání dětí a mladých lidí a rostla zde generace připravená na budoucnost, což můžeme velmi flexibilně činit např. přes městské Centrum robotiky, kterým projde přes 600 dětí ročně, nebo SIT Port, který organizuje řadu akcí typu hackathony nebo startup weekendy. Obecně je PINE o komunikaci, propojení důležitých hráčů a společném cíli – růstu Plzně jako města znalostní ekonomiky, vývoje, výzkumu a zajímavých podnikatelských a pracovních příležitostí,“ dodal Šantora.