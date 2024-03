Hned napoprvé uspěla prohlídková trasa v Plzeňském Prazdroji v kategorii nejlepších pivovarských návštěvnických tras v Evropě v prestižní soutěži World Travel Awards, kde získala první místo.

Ocenění pro nejlepší pivovarskou návštěvnickou trasu v Evropě si zástupci Prazdroje převzali na slavnostním galavečeru v hotelu Ritz-Cartlon během největšího veletrhu cestovního ruchu v kontinentální Evropě ITB Berlin 2024. | Foto: se svolením Plzeňského Prazdroje

Rozhodlo o tom veřejné on-line hlasování, které běželo v lednu a únoru letošního roku v evropských zemích. Ve své kategorii prohlídka Prazdroje zvítězila i přes mimořádně silnou konkurenci v podobě prohlídkových tras pivovarů Heineken, Guiness a dalších značek.

„Je to poprvé, co jsme se do soutěže přihlásili, a hned to skončilo úspěchem. Mám velkou radost, že naše trasa zvítězila mezi nejznámějšími pivovarskými prohlídkovými trasami v Evropě. Je skvělé, že nejen naše pivo boduje ve více než 50 zemích světa, kam ho vyvážíme, ale že velkým lákadlem je i náš pivovar. Míří k nám domácí i zahraniční turisté, aby se podívali, kde se legendární pivo vaří, a ocenění World Travel Awards potvrzuje vysokou úroveň naší prohlídky. Rád bych poděkoval především kolegům a průvodcům, kteří se o návštěvníky starají," říká Rudolf Šlehofer, manažer turismu Plzeňského Prazdroje.

Ocenění si zástupci Prazdroje převzali na slavnostním galavečeru World Travel Awards Europe Gala Ceremony v hotelu Ritz-Cartlon během největšího veletrhu cestovního ruchu v kontinentální Evropě ITB Berlin 2024.

Prohlídková trasa v plzeňském pivovaru patří mezi nejoblíbenější návštěvnické cíle v České republice. Její součástí je projekce filmu o tajemství výroby proslulého piva Pilsner Urquell v panoramatickém kině i možnost všemi smysly poznat suroviny, z nichž se pivo vaří. K vidění je původní měděná varní pánev, ve které byla v roce 1842 uvařena první várka plzeňského ležáku, varna z počátku 20. století i moderní varna z roku 2004. „Trasa nemine ani stáčírnu, která patří mezi nejmodernější v Evropě a její kapacita je 120 000 lahví za hodinu. Závěr prohlídky návštěvníky zavede do historických sklepů, kde pivo kvasí a zraje postaru v dřevěných kádích a sudech. V ležáckých sklepech pak dospělé návštěvníky čeká degustace nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell načepovaného přímo z dubového ležáckého sudu,“ doplňuje Rudolf Šlehofer.

Mezi letošními novinkami, které Plzeňský Prazdroj pro návštěvníky v pivovaru chystá, je speciální prohlídková trasa zahrnující i běžně nepřístupné industriální části pivovaru s výrobními technologiemi. Veřejnosti se otevře během festivalu Industry Open.

Vloni do Plzeňského Prazdroje na prohlídky, akce a zážitkové programy zavítalo bezmála 600 tisíc lidí, o téměř 14 % víc než v roce 2022. Největší zájem byl právě o trasu Pilsner Urquell, která je přístupná celoročně. Nejpočetnější skupinu návštěvníků loni tvořili domácí turisté, následovaní Němci, Taiwanci, Jihokorejci, Američany, Italy a Poláky.