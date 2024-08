„Pilsner Urquell vaříme už téměř 182 let podle původní receptury a jen v Plzni, odkud ho pak posíláme do celého světa. Zároveň neustále hledáme technologické inovace pro stáčení, balení nebo skladování, abychom během celé logistiky dokázali zachovávat tu nejvyšší kvalitu našeho piva a dokázali zboží efektivně expedovat. Plně automatizovaný sklad je toho příkladem. Jeho rozšíření zvýší naše skladovací kapacity a posílí naši schopnost odbavovat dodávky našeho pivo nejen do tuzemska, ale i do zahraničí,“ uvádí František Holý, manažer skladů Plzeňského Prazdroje.

První část automatizovaného skladu Prazdroj zprovoznil v loňském roce s investicí 780 milionů korun. Ve druhé stavební etapě se ke stávající budově automatizovaného skladu připojí další, zhruba stejně velký objekt. Celková skladovací plocha automatizovaného skladu a expediční budovy se tak zvýší ze stávajících 9 300 m2 na 13 500 m2, což odpovídá téměř ploše dvou fotbalových hřišť. Stávající i nově vznikající budovu tvoří opláštěný samonosný regálový sklad, který je díky použité technologii nejmodernějším skladem Prazdroje. Po dokončení na jaře příštího roku bude oproti současným 17 400 paletám schopen pojmout až 42 000 palet. To je přes 250 000 hektolitrů neboli více než 50 milionů piv.