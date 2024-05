Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice v Plzeňském Prazdroji, byl naším hostem podcastu Deníku Ze západu. A protože Plzeňský Prazdroj je v Plzni turistickým cílem číslo jedna, a blíží se letní sezóna, povídali jsme si právě o nadcházejících novinkách, prohlídkových trasách, získání prestižní ceny World Travel Awards a řadě dalších zajímavostí, které na návštěvníky čekají. Více v našem rozhovoru a podcastu.

Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice v Plzeňském Prazdroji, byl naším hostem podcastu Deníku Ze západu. | Video: Antonín Hříbal

Co všechno nabízíte vašim návštěvníkům?

Jsme nejnavštěvovanější cíl v západních Čechách, a nabízíme toho opravdu velké množství. Já bych řekl, že vlastně dokážeme nabídnout zážitek jak návštěvníkům Plzně, který k nám přijedou ať už z Čech nebo ze zahraničí, tak samozřejmě i Plzeňanům, protože naše nádvoří je místem setkávání, takže kromě prohlídek se k nám dá zajít samozřejmě na pivo nebo na nějaký jiný zážitek.

K vám míří statisíce návštěvníků. Máte přesná čísla, jak se návštěvnost vyvíjí?

Zdroj: Deník/Antonín HříbalLoni nás navštívilo v Plzni šest set tisíc lidí. Počítáme dohromady pivovar plus naše prohlídkové trasy ve městě, ať už je to muzeum nebo plzeňské historické podzemí. Zhruba polovina k nám přišla z Čech a druhá polovina v podstatě z celého světa, kdy nejvíc zahraničních návštěvníků dorazilo z Německa.

Vy toho nabízíte v rámci prohlídkové tras opravdu hodně. Vrací se k vám hosté? Mají co vidět i při opakovaných návštěvách?

Záleží na tom, o jakém turistovi nebo návštěvníkovi se samozřejmě bavíme. Pokud se budeme bavit přímo o turistických trasách, tak je pravda, že návštěvník k nám většinou přijede jednou, když si myslíme, že to je škoda, aby viděl pivovar. Podle našich statistik tak zhruba po třinácti až patnácti letech se vrací. Škoda je to proto, že vlastně my máme otevřený v Plzni všechny pivovary. Věřím, že už všichni ví, že máme tři. Je to Pilsner Urquell, Gambrinus a Pivovar Elektrárna, což je experimentální pivovar. Ta prohlídková trasa je velice zajímavá, takže pokud k nám dorazí, ať už návštěvník z Plzně nebo turista v podstatě odkudkoliv, tak u nás může strávit v podstatě celý den a vidět těch pivovarů několik. Každý je trošku jiný.

Prohlídková trasa Pilsner Urquell se stala nejlepší pivovarskou návštěvnické trasou v Evropě. Čím si to vysloužila?

Je to prestižní cena World Travel Awards 2024. My jsme nikdy soutěžili. Nikdy nás nenapadlo, že bychom se do této ceny nebo do této soutěže přihlásili. Ale řekli jsme si, proč to nezkusit. Jsme nejnavštěvovanější v západních Čechách, nejnavštěvovanější pivovar v ČR. Podali jsme přihlášku a v lednu a únoru vlastně anonymním online hlasováním návštěvníci z celé Evropy zvolili naši trasu v Plzni, trasu Pilsner Urquell jako nejnavštěvovanější a nejlepší pivovarskou zážitkovou trasu v Evropě. Naše prohlídkové trasy a vlastně všechny, který provozujeme v pivovaru, jsou přímo v pivovaru, dokonce v tom pivovaru, který už na tom místě stojí přes sto osmdesát let. A to dodává celé té prohlídce autenticitu, protože návštěvníci vidí místo, kde vzniklo pivo. Vaří se tam vlastně nepřetržitě po celou dobu, včetně světových válek.

Jak bude vypadat letošní ta hlavní sezona v Plzeňském Prazdroji?

Ona už vlastně začala. My jsme začali letos poměrně brzo v dubnu Burger Festivalem, to byl takový krásný otvírák sezony. Letos bychom chtěli letní sezonu udělat ještě bohatší. Jsme otevřený vlastně každý den, víceméně pořád. Zavíráme ho jenom na chvilku, abychom dokázali uklidit a připravit na další den. A letos bychom chtěli, aby těch akcí na nádvoří proběhlo ještě víc. Například jsme zvětšili zahrádku, tu už mnozí Plzeňáci viděli, protože tam je teďka zhruba sto osmdesát dvě stě míst k sezení. A od čtvrtka řeknu do neděle je poměrně plná, ať už cyklisty nebo běžnými návštěvníky, který k nám chodí na pivo.

Jednou z nejdůležitějších akcí léta je Léto s Prazdrojem a my jsme pyšní na to, že Deník může být mediálním partnerem. Na co všechno se mohou návštěvníci Léta s Prazdrojem těšit?

Pro letošek jsme se rozhodli, že Léto s Prazdrojem bude daleko bohatší. Předně začínáme už patnáctého června, kdy proběhne Gambrinus Rock Fest. To není čtvrtek, je to sobota. Je to delší program, čtyři kapely, fotbal, šipky, spousta zábavy. Všechny bych chtěl pozvat, aby přišli a je to pro nás takové otevření letní sezony. Vždy ve čtvrtek budou probíhat rockové koncerty. Můžou se u nás těšit například na Žlutého psa, Odysseu, Brutus, klasické taháky. A navíc jsme se rozhodli, že léto ještě obohatíme akcemi ve středu. Takže u nás například vystoupí Paulie Garand nebo talk show s Jirkou Bednářem budeme mít myslím v srpnu. Co bych doporučil je, aby Plzeňané sledovali naše stránky Prazdroj CZ, kde je nejaktuálnější program. A říkám to i proto, že my se snažíme pořád ten program rozšiřovat, takže je velice pravděpodobné, že tam ještě přibydou další koncerty nebo akce, na které bych taky chtěl všechny pozvat.