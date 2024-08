„V úterý 13. srpna a ve středu 14. srpna příliv teplého vzduchu zesílí, a tak se dostanou teploty nad 31 °C ve většině nižších a středních poloh a na jihu Moravy teploty překročí i 34 °C. I ve druhé polovině týdne budou teploty stoupat nad 31 °C, výstrahu budeme průběžně upřesňovat,“ informovali meteorologové na svém Facebooku. Vysoké teploty by navíc podle předpovědi měly panovat po celý týden.

Podle expertů ze Státního zdravotního ústavu jsou vysokými teplotami nejvíce ohroženi lidé nad pětašedesát let nebo děti do čtyř let, těhotné či kojící ženy nebo chronicky nemocní, vedle kardiaků a lidí s vysokým tlakem třeba i astmatici. Odborníci proto doporučují hodně pít, omezit pohyb v největších vedrech, chránit se před ostrým sluncem a nepřemáhat se.

Už v úterý odpoledne a večer se ale na západě a jihozápadě Čech mohou objevit ojedinělé a izolované silné bouřky s pomalým postupem, a to zejména v horských oblastech a v blízkosti hor. „Za krátkou dobu v nich může spadnout kolem 40 mm srážek, v opakovaných bouřkách i více. Mohou se v nich objevit kroupy do 2 cm a nárazy větru do 20 m/s (70 km/h),“ varovali meteorologové.